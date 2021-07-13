13 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu ısrarı! Fiyat yükseltildi

Transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katan Galatasaray, orta saha bölgesini de güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım Belhanda'dan boşalan 10 numara bölgesi için Nicolae Stanciu'yu listenin ilk sırasına yazarken, Rumen oyuncu için teklifini yükseltti ve Slavia Prag'ın yanıtını beklemeye başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu ısrarı! Fiyat yükseltildi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.07.2021

Galatasaray, Nicolae Stanciu'nun transferi bitirmek için yoğun çaba harcıyor. Pazarlığa 4 milyon euro'dan başlayan sarıkırmızılı ekip, daha sonra 4.5 milyon euro'ya çıkardığı teklifini son olarak 6 milyon euro'ya yükseltti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu ısrarı! Fiyat yükseltildi

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray 4.5 milyon Euro'nun üzerine 1.5 milyon euro'luk başarı bonusu teklif etti. 28 yaşındaki Rumen 10 numaranın bonservisi için 7.5 milyon euro isteyen Slavia Prag'ın bu rakama nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu ısrarı! Fiyat yükseltildi

GALATASARAY'A GELMEYE HAZIR
Bu arada transferle ilgili, Rumen gazeteci Emanuel Rosu'nun haberinde, "Galatasaray, Nicolae Stanciu için Slavia Prag'a 6 milyon euro'luk teklifte bulundu. Görüşmeler yolunda" ifadesini kullandı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu ısrarı! Fiyat yükseltildi

Hagi ve Popescu'nun da araya girmesiyle Stanciu'nun Galatasaray formasını giymeye sıcak baktığını belirten Rosu, "Türk takımına katılmakla çok ilgileniyor. Ancak kulübüne Galatasaray'a gitmek için herhangi bir baskı yapmıyor. Ne olacağını zaman gösterecek" diye konuştu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu ısrarı! Fiyat yükseltildi

Karıyeri boyunca 385 maça çıkan Nicolae Stanciu, 78 gol atarken. 76 da asist yaparak toplamda 154 gole direkt etki etti.. Rumen futbolcu geçen sezon Slavia Prag'a 45 maçta 16 gol ve 8 asistlik katkı yaptı. Bu performansıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

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