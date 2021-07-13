Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu ısrarı! Fiyat yükseltildi

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray 4.5 milyon Euro'nun üzerine 1.5 milyon euro'luk başarı bonusu teklif etti. 28 yaşındaki Rumen 10 numaranın bonservisi için 7.5 milyon euro isteyen Slavia Prag'ın bu rakama nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.