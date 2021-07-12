Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Marcelo Saracchi'nin de ayrılmasının ardından sol bek arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, bir süredir Alex Moreno için temaslarını sürdürüyordu. Cimbom'a yıldız oyuncunun kulübü Real Betis'ten kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray, Van Aanholt'un transferini bitirmek için gün sayarken listede yer alan Alex Moreno'nun transferinin olumsuz sonuçlandığı ortaya çıktı. Fotomaç'ın derlediği habere göre; El Mundo Deportivo, Betis'in, Galatasaray'ın teklifini reddettiği yazdı. Haberin alt başlığında; "Türk takımı sol bek ile ilgileniyordu ancak Betis kulübünün transferi için talep ettiği miktara yaklaşamadı" denildi. Galatasaray'ın Moreno için 2 milyon euro teklif ettiği, Betis'in ise 7 milyon euro istediği için transferin suya düştüğü iddia edildi.

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