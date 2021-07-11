11 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Paulinho atağı! Galatasaray da istiyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon için hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, geçtiğimiz ay Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile yollarını ayıran ve adı Galatasaray ile de anılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Paulinho'yu transfer etmek istediği öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Paulinho atağı! Galatasaray da istiyordu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

2021/2022 sezonu hazırlıklarını teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonlara göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, Serdar Dursun ve Steven Caulker takviyeleriyle kadrosunu güçlendirmişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Paulinho atağı! Galatasaray da istiyordu

Birkaç takviye daha yaparak transferi noktalamayı planlayan Kanarya ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin, son olarak Guangzhou Evergrande forması giyen Paulinho'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Paulinho atağı! Galatasaray da istiyordu

Brezilyalı futbolcu, geçen ay kulübünden ayrıldığını açıklamıştı. Goal'ün haberine göre; oyuncunun serbest oyuncu konumunda olması, Paulinho'yu birçok kulüp gibi Fenerbahçe için de ideal isimlerden biri haline getiriyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Paulinho atağı! Galatasaray da istiyordu

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı geçtiğimiz günlerde Galatasaray, Benfica ve Al-Nasr ile de anılmıştı. Paulinho ise ülkesinde verdiği bir demeçte Avrupa'dan bir takımı geri çevirdiğini söyledi.

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