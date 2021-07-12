Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Yunanistan'da skandal muamele! Atina Havalimanı'nda sorun çıkarıldı

Galatasaray, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Atina'ya gitmişti. Sarı kırmızılılar, PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle Atina Havalimanı'nda skandal bir muameleye maruz kaldı. Yaşananların ardından Galatasaray kafilesi İstanbul'a dönme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavırlarından dolayı İstanbul'a dönüş kararı aldı.



Galatasaray, Olympiakos ile yarın Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki oynayacağı karşılaşma için bugün 16.00'da İstanbul'dan Atina'ya hareket etti. Atina'ya inen sarı-kırmızılıların PCR testleri, Yunan yetkililer tarafından kabul edilmedi. Yaşanan sorunlar ve tavırlar nedeniyle Galatasaray, İstanbul'a dönme kararı aldı. Yaklaşık 2 saat havalimanında bekletilen kafile, geri dönüş işlemlerini başlattı.

G.SARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

"Olympiakos maçı için Atina'ya indikten sonra Yunan yetkililerin daha önce talep ettikleri tüm prosedürleri (Son 72 saat içinde PCR testi veya son 48 saat içinde rapid antijen testi, aşı sertifikaları gibi) yerine getirdiğimiz için, aralarında futbolcularımızın da bulunduğu kafilemizin bir bölümü pasaport ve test kontrol uygulamalarını geçti. Daha sonra Yunan yetkililerden biri, PCR testlerimizi kabul etmediklerini ve yeniden test olmamız gerektiğini söyleyerek hoş olmayan, küstah bir tavırla, pasaporttan geçen oyuncularımızın da takım otobüsünden inerek, iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına ve tesadüfi kişileri rastgele teste sokmak istemelerine rağmen, tüm kafilenin yeniden teste girmesini talep etti. Yaklaşık iki saatlik bir süre havalimanında bekletildikten sonra sorunun hiçbir şekilde çözülememesinden dolayı kafilemiz İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı."

BAKAN KASAPOĞLU'DAN KINAMA!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sarı-kırmızılı kulübün yanında olduklarını belirterek, "Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" dedi.



Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim ile telefonda görüştüğünü belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ