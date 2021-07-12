Son dakika spor haberi: Galatasaray'a yapılan skandal sonrası Yunanistan'dan ilk açıklama!
Galatasaray Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a gitmişti. Sarı kırmızılılar, Atina Havalimanı'nda skandal bir muamele ile karşı karşıya kalmış ve İstanbul'a geri dönmek zorunda kalmıştı. Büyük ses getiren bu gelişme sonrası Yunanistan'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
NTV'nin haberine göre, Nikos Hardalias yarınki Olympiakos - Galatasaray maçının bir dostluk maçı olduğu ve bu nedenle sarı kırmızılı kafilenin ülkeye girişinin özel protokol gerektiren herhangi bir uluslararası organizasyon çerçevesinde planlanmadığını, dolayısıyla ülkeye girişte genel kuralların geçerli olduğunu belirtti.
Yunanistan'a girecek olan herkesin ülkeye girmeden 72 saat önce bir yolcu bilgi formu doldurduğu ve bu formun dijital ortamda değerlendirilirken belirli risk grupları ortaya çıkardığı, Galatasaray'ın da bağlı olduğu ülkeye bakılmaksızın bu değerlendirmeye tabi tutulduğunu ifade eden Hardalias, sarı kırmızılı kafiledeki tüm yolculara PCR testi yapılması gerektiğine ilişkin otomatik bir uyarı çıktığını söyledi.
Hardalias ayrıca, yolcuların bekletilmemesi için sivil savunmaya bağlı ekiplerin derhal harekete geçtiğini ancak Galatasaray kafilesinin yeni test yapılmasına yanaşmadıklarını savundu.
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