12 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Yunanistan'da gösterilen skandal tavırdan sonra Galatasaray'dan açıklama! "Özür bekliyoruz"

Skandal sonrası G.Saray'dan açıklama! Özür bekliyoruz
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 Giriş Tarihi: 12.07.2021

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için Yunanistan'a gitti. Gitmeden önce tüm prosedürleri yerine getiren sarı-kırmızılılar, buna rağmen Atina Havalimanı'nda skandal bir muamele gördü. 2 saat havalimanında bekletilen sarı-kırmızılı ekipten ayrıca yeni PCR testleri istendi. Cimbom insan haklarına aykırı olan bu tavır sonrasında Yunanistan makamlarından özür beklediğini açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Olympiakos ile hazırlık maçı yapmak için Atina'ya giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve skandal tavırlar görmesi sonucunda İstanbul'a geri dönme kararı aldı.

İşte o açıklama:

Dostluk havasında bir hazırlık maçı oynamak için gittiğimiz Atina'da, bugün yaşanan olayla birlikte bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapılmıştır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki mutat diplomatik uygulama dışına çıkılarak zaten uluslararası alanda 72 saat geçerli PCR testleri kabul edilmemiş, yeni test istenmiş, teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı oyuncularımızın test için yapıcı davranmaları ve ilgili işlemleri yapmalarına rağmen son derece yakışıksız, hatta küstahça bir üslupla davranılmış, çıkarılan zorluklar artarak devam etmiştir. Yunan gümrük personeli ve emniyet güçlerinin bu tavır, uygulama ve davranışını asla kabul etmiyoruz.

Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasaray, ilk kez böyle bir saygısızlığa maruz kalmıştır.

Yönetim Kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz.

Bu süre zarfında olayın ilk anından itibaren bizleri yalnız bırakmayan, kafilemizle irtibatta olan, sorunu dostane ve diplomatik yollarla çözmeye çalışan, başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere, tüm Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kurum ve yetkililerine teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

G.Saray'a Atina'da skandal muamele! Cimbom rest çekti geri dönüyor haberin devamı

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