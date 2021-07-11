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GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni sezon mesaisi

Galatasaray'da yeni sezon mesaisi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sürdüren Galatasaray, günü Florya Metin Oktay Tesisleri yaptığı yenilenme çalışmasıyla tamamladı. (GS spor haberi)

Eski G.Saraylı yıldız sinyali verdi! haberin devamı

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı futbolcuların, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalıştığı belirtildi.

Pazar günü hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşan takımın, antrenmanda salonda ve sahada yenilenme çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek. Sarı-kırmızılı ekip, öğleden sonra Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Yunanistan'a giderek, 13 Temmuz Salı günü Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı öncesi başkent Atina'da kampa girecek.

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