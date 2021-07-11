Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni sezon mesaisi

Kariyerini Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da sürdüren Adem Büyük, eski takımı Galatasaray'a mesaj yolladı. Deneyimli golcü, "Ben Galatasaray'a 32 yaşında gittim, yine olsa giderim" dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)