11 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Adem Büyük'ten Galatasaray'a mesaj! "Yeniden oynamak isterim"

Eski G.Saraylı yıldız sinyali verdi! Tekrar oynamak...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

Kariyerini Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da sürdüren Adem Büyük, eski takımı Galatasaray'a mesaj yolladı. Deneyimli golcü, "Ben Galatasaray'a 32 yaşında gittim, yine olsa giderim" dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da forma giyen Adem Büyük, eski takımı Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. beIN Sports'a konuşan tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı takımda yine forma giymek istediğini söyledi ve şunları dile getirdi:

Tabii ki tekrar Galatasaray'da forma giymek isterim. Bu sadece benim için değil, büyük takım havası solumak başka bir şey. Ben çok şey öğrendim, başta Fatih Terim olmak üzere bana çok yardımcı oldular. 1 sene daha kontratım var, tekrar fırsatım olursa öyle bir camiada forma giymek isterim, kim istemez ki! Ben Galatasaray'a 32 yaşında gittim, yine olsa giderim. Bilmiyorum, kısmet.

Yeni Malatyaspor'la olan sözleşmesi 2022'de sona erecek Adem Büyük, 2019'da Malatyaspor'dan Galatasaray'a transfer olmuş, 1 sezon sonra da yeniden Malatya'nın yolunu tutmuştu. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 34 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki Adem Büyük, 11 gol atarken 1 de asist yaptı.

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