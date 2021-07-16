16 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Valentin Rosier'den vazgeçti! Stryger Larsen için pazarlıklar başladı

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier'i gündemine alan Cimbom, bu transfer vazgeçti. Başkan Burak Elmas'ın, "Beşiktaşlıyım diyen bir oyuncuyu almam" ifadelerinden sonra İtalya'nın Udinese takımında boy gösteren Stryger Larsen ile görüşmeler yeniden başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Valentin Rosier'den vazgeçti! Stryger Larsen için pazarlıklar başladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.07.2021

Rosier'in "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" açıklamasından sonra Galatasaray devreden çıktı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Başkan Burak Elmas'ın, "Beşiktaşlıyım diyen bir oyuncuyu almam" sözlerinden sonra Stryger Larsen için Udinese ile görüşmeler yeniden başladı. İtalya temsilcisi başlangıçta, Danimarkalı oyuncuya 4 milyon Euro değer biçti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Valentin Rosier'den vazgeçti! Stryger Larsen için pazarlıklar başladı

Ancak bu Galatasaray tarafından çok bulundu ve Udinese son olarak 3 milyon Euro'ya indi. İki kulübün ortak bir noktada buluşulması bekleniyor. Galatasaray, Udinese'nin de iznini alarak oyuncuyla da temasa geçti. 30 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'dan yıllık 1 milyon Euro ve 3 yıllık sözleşme istediği bildirildi.

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