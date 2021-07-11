11 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan sağ ve sol bek hamlesi! Hedefte İsmail Çokçalış ve Van Aanholt var

Cimbom iki bekini birden değiştiriyor! İşte o isimler...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Cimbom yeni sezonun ilk resmi maçında, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar Devler Ligi'ne katılmak ve önemli bir gelir elde etmek adına kritik bir öneme sahip olan bu turu geçmek adına kadrosunu tamamlamak istiyor. Özellikle sağ ve sol bekte eksiği bulunan G.Saray, teknik direktör Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda 2 ismi radarına aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Sağ bek arayan Galatasaray'da genç bir isim gündeme geldi. Bu mevki için düşünülen ilk isim olan Danimarkalı Jens Stryger Larsen için Udinese Kulübü'nün istediği 4 milyon Euro'yu yüksek bulan sarı kırmızılı yönetim, Bursaspor'un yükselen yıldızı İsmail Çokçalış'a talip oldu. Hürriyet'in haberine göre; yeşil beyazlı kulüp, 21 yaşındaki sağ bekin bonservisi için 2 milyon Euro talep etti. Borçları nedeniyle transfer tahtası kapalı olan Bursaspor'un ayrıca '2 milyon Euro'nun tamamını peşin ödeme' şartını ileri sürdüğü öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni sezon mesaisi

ALİOSKİ İLE ANLAŞMA OLMADI

Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 26 maça çıkan İsmail Çokçalış, 1 gol attı. Sol bek için de Alex Moreno ile anlaşan ancak kulübünün kiralama formülüne sıcak bakmayıp 6 milyon Euro bonservis bedeli istemesi sonrasında geri adım atan Galatasaray, yeniden Patrick Van Aanholt ismini gündemine aldı. Boşta olan Ezgjan Alioski ile de görüşen ancak bu oyuncunun istediği 2.5 milyon Euro'yu fazla bulan yönetim gelecek hafta, Alioski gibi bonservisi elinde olan Patrick Van Aanholt'un menajeri ile İstanbul'da görüşecek.

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