07 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Hiçbir teklif yok

G.Saray'da büyük hayal kırıklığı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

Transfer döneminde kadrosunu Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile güçlendiren Galatasaray, iç transferde ise 6 isimle sözleşme yenilemişti. Sarı-kırmızılılar kadrosunda düşünmediği oyunculara teklif beklerken, hiçbir resmi teklif olmaması büyük hayal kırıklığı yarattı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Transfer için kaynak arayan Galatasaray'ın yeni yönetimi, hiçbir oyuncuya resmi teklif gelmemesi sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Diagne'ye şimdiye kadar talip çıkmadı. Takımın en çok kazanan isimleri Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'ye de ilgi yok. Luyindama da elde kaldı.

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