11 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

PSV-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek!

PSV-G.Saray maçının hakemi belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 Giriş Tarihi: 11.07.2021

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. 21 Temmuz'da PSV'ye konuk olacak sarı-kırmızılılar maçını, İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği açıklandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı elde etmişti.

Sarı-kırmızılılar 21 Temmuz'da Hollanda temsilcisi PSV ile karşı karşıya gelecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Cesar Soto Grado üstlenecek.

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