07 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da mutlu son yakın! Gedson Fernandes koptu geliyor

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, son haftalardaki performansıyla takımını sırtlayan isimler arasında yer almıştı. Portekizli yıldızla devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir Benfica ile görüşmelerine devam ediyordu. Cimbom, Portekiz temsilcisiyle yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe kaydettiği ve büyük oranla ikna ettiği bilgisi verildi. 22 yaşındaki yıldız oyuncunun, Joao Mario'nun Benfica'ya imza attığı anda bırakacağı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da mutlu son yakın! Gedson Fernandes koptu geliyor
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.07.2021

Cimbom Gedson Fernandes'e kavuşuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği Portekizli yıldızı yeniden kadrosuna katıyor. Artık transferin önünde ufak engeller kaldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da mutlu son yakın! Gedson Fernandes koptu geliyor

MUTLU SON ÇOK YAKIN

Takvim'in haberine göre; Yönetim, Gedson'un ardından Benfica'yı da büyük oranda ikna etmeyi başardı. Benfica, Inter'den Joao Mario'yu alır almaz Gedson'u bırakacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da mutlu son yakın! Gedson Fernandes koptu geliyor

OPSİYON 8-10 MİLYON EURO

Cimbom 2 milyon Euro karşılığında Gedson'u 1 yıllığına kiralayacak. Satın alma opsiyonunun ise 8-10 milyon Euro arasında olacağı ifade ediliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Santon için kollar sıvandı! G.Saray teklifini iletti Santon için kollar sıvandı! G.Saray teklifini iletti
Devler düğmeye bastı! Ezgjan Alioski kapışması Devler düğmeye bastı! Ezgjan Alioski kapışması
Cimbom'a orta saha önerisi! Scout ekibi raporunu sundu Cimbom'a orta saha önerisi! Scout ekibi raporunu sundu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör