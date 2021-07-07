Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da mutlu son yakın! Gedson Fernandes koptu geliyor

OPSİYON 8-10 MİLYON EURO

Cimbom 2 milyon Euro karşılığında Gedson'u 1 yıllığına kiralayacak. Satın alma opsiyonunun ise 8-10 milyon Euro arasında olacağı ifade ediliyor.

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