07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da mutlu son yakın! Gedson Fernandes koptu geliyor
Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, son haftalardaki performansıyla takımını sırtlayan isimler arasında yer almıştı. Portekizli yıldızla devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir Benfica ile görüşmelerine devam ediyordu. Cimbom, Portekiz temsilcisiyle yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe kaydettiği ve büyük oranla ikna ettiği bilgisi verildi. 22 yaşındaki yıldız oyuncunun, Joao Mario'nun Benfica'ya imza attığı anda bırakacağı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Cimbom Gedson Fernandes'e kavuşuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği Portekizli yıldızı yeniden kadrosuna katıyor. Artık transferin önünde ufak engeller kaldı.
MUTLU SON ÇOK YAKIN
Takvim'in haberine göre; Yönetim, Gedson'un ardından Benfica'yı da büyük oranda ikna etmeyi başardı. Benfica, Inter'den Joao Mario'yu alır almaz Gedson'u bırakacak.
OPSİYON 8-10 MİLYON EURO
Cimbom 2 milyon Euro karşılığında Gedson'u 1 yıllığına kiralayacak. Satın alma opsiyonunun ise 8-10 milyon Euro arasında olacağı ifade ediliyor.
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