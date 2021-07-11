Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Rony Lopes hamlesi! Menajeri doğruladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, kanat takviyesi için girişimlerini sürdürüyor. Yüksek maliyeti nedeniyle Sofiane Feghouli ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Cezayirli yıldızın yerine Sevilla forması giyen Rony Lopes'i gündemine aldı. Portekizli futbolcunun menajeri de oyuncusuna olan ilgiyi doğruladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Geçtiğimiz sezonu averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Yaz transfer döneminde Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz takviyeleriyle giriş yapan sarı-kırmızılılarda gündem kanat transferi...
Yüksek maliyeti nedeniyle Sofiane Feghouli'ye gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Cimbom, tecrübeli oyuncunun alternatifini İspanya'da buldu. Yönetim, La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Rony Lopes'i gündemine aldı.
İspanya'da yayın yapan ABC'de yer alan haberde, 25 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray, Benfica ve Sporting Lizbon'un ilgilendiği vurgulandı. Öte yandan Lopes'in menajeri, yaptığı açıklamada "Görüştüğümüz birkaç kulüp var. İlgi var fakat birkaç gün beklememiz gerekecek." ifadelerini kullanarak Galatasaray'ın yer aldığı söz konusu takımların Rony Lopes ile ilgilendiğini belirtti.
RONY LOPES KİMDİR?
Tam adı Marcos Paulo Mesquita Lopes olan futbolcu, 28 Aralık 1995 tarihinde Brezilya'nın Belem kentinde dünyaya geldi. Benfica ve Manchester City altyapısında yetişen Lopes; Lille, Monaco ve OGC Nizza formalarını da terletti. Kariyerinde çıktığı 252 maçta 54 gol ve 45 asist kaydeden Brezilya asıllı Portekizli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Portekiz Milli Takımı ile de 2 maça çıkan Rony Lopes'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.
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