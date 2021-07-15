RACHID GHEZZAL

Geçtiğimiz sezona damga vuran futbolculardan biri olan Rachid Ghezzal için yarış devam ediyor. Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Beşiktaş'ın da gündemindeki Cezayirli yıldızın kendisi ve kulübü Leicester City ile anlaştı.

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