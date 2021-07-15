Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer hamlelerini belirledi! Nicolae Stanciu, Matias Vina, Amr Warda... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlyan ve gelecek sezon 3 kulvarda başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim maddi konuların halledilmesiyle birlikte arka arkaya birçok transferi açıklayacak. Fatih Terim'in listesine göre hareket ediliyor. Listeye Nicolae Stanciu, Matias Vina, Amr Warda gibi isimler de dahil oldu. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
WILDER CARTAGENA
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Wilder Cartagena'yı gündemine aldı. Arjantinli spor muhabiri Guillermo Ferretti twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cartagena'nın sarı kırmızılı ekibe gideceğini duyurdu.
NICOLAE STANCIU
Galatasaray'ın uzun süredir renklerine bağlamak için çabaladığı Rumen 10 numara Nicolae Stanciu'da flaş bir gelişme yaşandı. Rumen medyasında çıkan haberlere göre Slavia Prag, Stanciu'ya maaş zammı yaparak takımda tutmak için harekete geçti.
MATIAS VINA
Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir isim daha gündeme geldi. Palmeiras forması giyen Matias Vina ile ilgileniyor. Bek transferlerine büyük önem veren Fatih Terim'in istediği 2-3 oyuncudan biri olan Vina için girişimler sürüyor.
AMR WARDA
Onyekuru'nun opsiyonunu kullanmayan ve o bölgeye etkili bir isim arayan sarı-kırmızılıların PAOK'ta forma giyen Amr Warda ile ilgilendiği ve Mısırlı oyuncunun kulübüne rest çektiği iddia edildi.
SOFYAN AMRABAT
İtalyan medyasından TuttoMercato'da çıkan habere göre; Galatasaray'ın Amrabat için Fiorentina ile görüşmelere başladığı ve Faslı oyuncu için ısrarcı olduğunu belirtti.
MICHAEL CUISANCE
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Bayern Münihli Michael Cuisance'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
LAYVIN KURZAWA
Fransız basını sürpriz bir gelişmeyi duyurdu. RMC Sport, Paris Saint Germain'in sol beki Kurzawa için Galatasaray'ın devreye girdiğini ve kiralama teklifinde bulunacağını yazdı.
RACHID GHEZZAL
Geçtiğimiz sezona damga vuran futbolculardan biri olan Rachid Ghezzal için yarış devam ediyor. Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Beşiktaş'ın da gündemindeki Cezayirli yıldızın kendisi ve kulübü Leicester City ile anlaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası