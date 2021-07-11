Son dakika Trabzonspor haberleri: 13 Ağustos'ta başlayacak 2021/2022 sezonu öncesi kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, bordo-mavililerin Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Mario Rui için Napoli'ye teklif yaptığını duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi) (TS spor haberi)

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transferin de en hareketli takımı konumunda... Fırtına daha önce Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita gibi önemli isimleri renklerine bağlamıştı. Transferde hız kesmeyen bordo-mavililerde yeni gündem, Galatasaray'ın da istediği Napolili sol bek Mario Rui...

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Trabzonspor, Napoli forması giyen 30 yaşındaki Portekizli sol beki kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'ın da bu oyuncu için kiralama teklifi yaptığı vurgulandı.

Kariyerine Sporting altyapısında başlayan Mario Rui Benfica, Parma, Empoli, Roma ve Napoli gibi takımlarda forma giydi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Rui'nin, Napoli ile olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

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