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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Arjantinli kanat! Cristian Pavon...

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GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 Giriş Tarihi: 10.07.2021

Transferde skor gücü yüksek bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray için Arjantin ve Yunanistan basınından flaş bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, Boca Juniors'ın yıldız kanadı Cristian Pavon'u gündemine aldığı belirtildi. Pavon için Marsilya ve Olympiakos'un da takipte olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Boca Juniors'tan Cristian Pavon'u istiyor. Fotomaç'ın Arjantin basınından Todo Noticias ve Yunanistan'dan Sport-FM'den derlediği haberlerlere göre; sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki sağ kanat için Marsilya ve Olimpiakos'la da yarış halinde olduğu belirtiliyor. Kulübüyle uzatmayan Pavon'un 30 Haziran 2022'de bitecek sözleşmesi nedeniyle bu yaz satışının gündeme gelebileceği aktarıldı.

FİYATI YÜKSEK

Pavon'un transfermarkt'ta değeri, 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Pavon için Marsilya'nın 5.5 milyon euro önerdiği ancak teklifin kabul edilmediği belirtiliyor. Arjantin Milli Takım formasını da terleten Pavon, süratiyle dikkat çekiyor.

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