10 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'dan ayrılık şartı!

Galatasaray'da, yıldız oyuncu Radamel Falcao'ya kariyer planlamasını soran yönetim flaş bir yanıt aldı. Kolombiyalı futbolcu, ayrılmak için zorluk çıkartmayacağının altını çizdi. Ancak 35 yaşındaki forvetin ayrılık şartı ise yönetimin elini kolunu bağladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'dan ayrılık şartı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

G.Saray'da gündem bir kez daha Radamel Falcao… 2019-20 sezonu öncesinde transfer edilen Kolombiyalı oyuncu, 5 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra 3 milyon Euro da bonus kazanıyor. Sakatlıklardan dolayı sarı kırmızılılar bir türlü 35 yaşındaki golcüden yeterli verimi alamazken, güçlü kontratı nedeniyle de yönetimin eli kolu bağlı durumda.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'dan ayrılık şartı!

Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılı idareciler, oyuncu ile görüşürken kariyeri için kararının ne olduğu sorusunu direkt olarak yöneltti. Takımdan ayrılması hep konuşulan oyuncu istediği teklifin gelmesi halinde ayrılmak için sorun çıkarmayacağını belirtirken, bu ücretin yıllık 8 milyon Euro olduğunun altını çizdi. G.Saray yönetimi bu yanıt sonrasında beklemeye geçerken, forvet transferinde Falcao ve Diagne'nin durumuna göre ilerleyecek.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'dan ayrılık şartı!

Cimbom'un göndermek istediği Ryan Babel ve Sofiane Feghouli konusunda ise hareket şansı çok az. İki oyuncu da kontratlarının son yılında ve G.Saray'dan ayrılmaya sıcak bakmıyor.

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