Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılı idareciler, oyuncu ile görüşürken kariyeri için kararının ne olduğu sorusunu direkt olarak yöneltti. Takımdan ayrılması hep konuşulan oyuncu istediği teklifin gelmesi halinde ayrılmak için sorun çıkarmayacağını belirtirken, bu ücretin yıllık 8 milyon Euro olduğunun altını çizdi. G.Saray yönetimi bu yanıt sonrasında beklemeye geçerken, forvet transferinde Falcao ve Diagne'nin durumuna göre ilerleyecek.