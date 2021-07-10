Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Alassane Ndao bombası! Takas ve para...
Transfer çalışmalarını hızlandıran ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, Süper Lig'in yıldız oyuncusu Alassane Ndao'yu gündemine almıştı. 24 yaşındaki futbolcunun transferinde ısrarcı olan sarı-kırmızılıların, Fatih Karagümrük'e önerdiği teklif de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sofiane Feghouli'den iki sezondur beklenilen performansı alamayan Galatasaray, sağ kanada transfer yapmak için harekete geçti. Performansıyla geçen sezon Süper Lig'e damga vuran Karagümrüklü Alassane Ndao, sarı- kırmızılıların radarına girdi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadroya katmak isteyen Cimbom, Jesse Sekidika ve Jimmy Durmaz'ın tapusunu vermeye hazır. Ayrıca kırmızı-siyahlılara 1 milyon Euro'luk bonservis ücreti önerileceği öğrenildi.
MAAŞLARI DA ÖDEYECEK
Yönetimin, göndermek istediği iki futbolcunun 1 yıllık alacaklarını da karşılayacağı kaydedildi. Kadroda düşünülmeyen iki futbolcudan Jimmy Durmaz kontratının son senesine girerken bu sezon 8 milyon TL kazanacak.
2 MAÇTA DA ATTI
Alassane Ndao, geçen sezon Süper Lig'de tam 38 maçta boy gösterdi. Malili futbolcu 11 gol, 9 asistle takımında yıldızlaştı. Sarı-kırmızılılara karşı 2 maça da çıkan Senegalli, ilk karşılaşmada 1 gol, 1 asistle 2-1'lik galibiyetin mimarı oldu. 1-1 berabere biten 2. randevuda da takımı adına fileleri havalandırarak Galatasaray'a şampiyonluk yolunda darbe vurdu.
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