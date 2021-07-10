Kulüple 2024'e kadar mukavelesi bulunan ve geçen sezonun ikinci yarısında Konyaspor'a kiralanan Sekidika ise bu yıl 250 bin euro maaş alacak. Kasadan Senegalli futbolcu için böylece 1.25 milyon euro ve 8 milyon TL çıkmış olacak.