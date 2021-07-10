10 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Alassane Ndao bombası! Takas ve para...

Transfer çalışmalarını hızlandıran ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, Süper Lig'in yıldız oyuncusu Alassane Ndao'yu gündemine almıştı. 24 yaşındaki futbolcunun transferinde ısrarcı olan sarı-kırmızılıların, Fatih Karagümrük'e önerdiği teklif de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Alassane Ndao bombası! Takas ve para...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

Sofiane Feghouli'den iki sezondur beklenilen performansı alamayan Galatasaray, sağ kanada transfer yapmak için harekete geçti. Performansıyla geçen sezon Süper Lig'e damga vuran Karagümrüklü Alassane Ndao, sarı- kırmızılıların radarına girdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Alassane Ndao bombası! Takas ve para...

Fotomaç'ta yer alan habere göre, 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadroya katmak isteyen Cimbom, Jesse Sekidika ve Jimmy Durmaz'ın tapusunu vermeye hazır. Ayrıca kırmızı-siyahlılara 1 milyon Euro'luk bonservis ücreti önerileceği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Alassane Ndao bombası! Takas ve para...

MAAŞLARI DA ÖDEYECEK

Yönetimin, göndermek istediği iki futbolcunun 1 yıllık alacaklarını da karşılayacağı kaydedildi. Kadroda düşünülmeyen iki futbolcudan Jimmy Durmaz kontratının son senesine girerken bu sezon 8 milyon TL kazanacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Alassane Ndao bombası! Takas ve para...

Kulüple 2024'e kadar mukavelesi bulunan ve geçen sezonun ikinci yarısında Konyaspor'a kiralanan Sekidika ise bu yıl 250 bin euro maaş alacak. Kasadan Senegalli futbolcu için böylece 1.25 milyon euro ve 8 milyon TL çıkmış olacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Alassane Ndao bombası! Takas ve para...

2 MAÇTA DA ATTI

Alassane Ndao, geçen sezon Süper Lig'de tam 38 maçta boy gösterdi. Malili futbolcu 11 gol, 9 asistle takımında yıldızlaştı. Sarı-kırmızılılara karşı 2 maça da çıkan Senegalli, ilk karşılaşmada 1 gol, 1 asistle 2-1'lik galibiyetin mimarı oldu. 1-1 berabere biten 2. randevuda da takımı adına fileleri havalandırarak Galatasaray'a şampiyonluk yolunda darbe vurdu.

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