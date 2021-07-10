Son dakika transfer haberi: Galatasaray Nicolae Stanciu'nun peşinde!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Younes Belhanda'dan boşalan 10 numara pozisyonu için flaş bir isme teklifte bulundu. Rumen basınında çıkan habere göre, Çekya ekibi Slavia Prag'da forma giyen ve 'Yeni Hagi' olarak nitelendirilen Nicolae Stanciu için girişimler hız kazandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Belhanda'nın yerine 10 numara arayan G.Saray, 'Yeni Hagi' olarak lanse edilen Nicolae Stanciu'da mutlu sona yaklaşıyor. Fotomaç'ın Rumen DigiSport'tan derlediği habere göre, Fatih Terim'in ısrarla istediği Rumen maestronun sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığını duyurdu.
Haberde Cimbom'un 28 yaşındaki futbolcu için 4.5 milyon euro'luk bir teklif sunduğu belirtildi. Ayrıca Slavia Prag'ın 5.5 milyon euro talep ettiği ve aradaki 1 milyon euro'luk farkın transferi mümkün kıldığı dile getirildi.
Çekya ekibi ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 1.69 boyundaki futbolcu; şutları, oyun görüşü, milimetrik pasları ile tam bir futbol sihirbazı. Tecrübeli oyuncu için yapılan pazarlıklar artık son aşamaya gelmiş durumda.
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