Haberde Cimbom'un 28 yaşındaki futbolcu için 4.5 milyon euro'luk bir teklif sunduğu belirtildi. Ayrıca Slavia Prag'ın 5.5 milyon euro talep ettiği ve aradaki 1 milyon euro'luk farkın transferi mümkün kıldığı dile getirildi.