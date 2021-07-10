Galatasaray'dan transferde Ramadan Sobhi atağı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol kanat bölgesini güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılıların Pyramids'te forma giyen Ramadan Sobhi'yle ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi, diğer yandan da iç transferde hamleler yapıyor... Bu anlamda geleceği merak konusu olan isimlerden Henry Onyekuru'nun bonservisi alınmamış ve oyuncu ile resmen yollar ayrılmıştı. Sol kanat için de arayışlarda bulunan Cim Bom'un, uzun süredir flaş bir isimle görüştüğü ortaya çıktı.
Fanatik'in haberine göre; Mısır Ligi ekiplerinden Pyramids'in formasını giyen Ramadan Sobhi ile Sarı-Kırmızılı ekibin anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi. Taraflar arasında ise artık ufak pürüzler kaldı.
TEK SORUN YILLIK ÜCRET
Daha önce İngiltere'de Stoke City ve Huddersfield'da görev yapan 24 yaşındaki yıldız, ilk etapta 2.2milyon Euro'ya yakın bir ücret talep etti. Ancak Galatasaray Yönetimi'nin, Sobhi'ye senelik 1.5 milyon Euro ve performansa dayalı bonuslar vereceği bilgisine ulaşıldı. Bu arada Pyramids ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mısırlı'nın, takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle bonservis konusunda Aslan'a sorun çıkartılmayacağı bildirildi. Sarı-Kırmızılılar, şimdi ise Sobhi'den gelecek yanıtı beklemeye başladı.
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