10 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Abdussamed Karnuçu'yu Tuzlaspor'a kiraladı!

G.Saray'dan 1. Lig'e! Ayrılık resmen açıklandı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 Giriş Tarihi: 10.07.2021

Transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir de ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Abdussamed Karnuçu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a kiralandı. | Son dakika transfer haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, iç transferde bir, dış transferde ise 2 oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdussamed Karnuçu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, son olarak Diyarbekirspor forması giyen 24 yaşındaki stoper İbrahim Has ve geçen sezon da takımda yer alan 33 yaşındaki savunma oyuncusu İsmail Konuk ile de anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

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