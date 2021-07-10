Galatasaray Abdussamed Karnuçu'yu Tuzlaspor'a kiraladı!
Transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir de ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Abdussamed Karnuçu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a kiralandı. | Son dakika transfer haberleri
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, iç transferde bir, dış transferde ise 2 oyuncuyla anlaşmaya vardı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdussamed Karnuçu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, son olarak Diyarbekirspor forması giyen 24 yaşındaki stoper İbrahim Has ve geçen sezon da takımda yer alan 33 yaşındaki savunma oyuncusu İsmail Konuk ile de anlaşmaya varıldığı aktarıldı.
Geçici transferimde Tuzlaspor kulübü ile anlaşmış bulunmaktayım. Tuzlaspor'un başarısı için mücadele ederken hayallerim ve hedeflerim için güzel bir sezon geçireceğim için çok mutluyum. Başta Fatih Terim hocam olmak üzere emeği geçen herkese saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum 💙🤍 pic.twitter.com/t049uVQSLb— Abdussamed Karnuçu (@samet_karnucu) July 9, 2021
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası