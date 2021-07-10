Son dakika spor haberi: Galatasaray genç oyuncu transferlerine devam ediyor! Bu kez hedef İsmail Çokçalış...
Galatasaray transferde atağa kalktı. Daha önce Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, son olarak Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlamıştı. Kadrosunu gençlerştirmek isteyen Cimbom, yıldız adaylarının transferine devam edecek. Bu kez hedefte Bursaspor forması giyen İsmail Çokçalış var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray, uzun süredir transfer listesinde yer alan Bursaspor'un genç sağ beki İsmail Çokçalış için özel bir strateji uyguluyor.
DeAndre Yedlin'in performansından memnun kalmayan ve sağ bek mevkisine takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, Jens Stryger Larsen'in yanı sıra Bursaspor'dan İsmail Çokçalış için de nabız yoklamaya başlamış durumda.
Takvim'in haberine göre; 21 yaşındaki İsmail'i hem yatırım transferi hem de kadrodaki yerli kalitesini artıracak bir isim olarak gören Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncunun transferinde kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte hareket ediyor.
Geçtiğimiz nisan ayında çapraz bağları kopan İsmail Çokçalış'ın ameliyatını gerçekleştiren Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin genç oyuncunun sahalara beklenenden daha erken döneceği yönünde rapor sunması üzerine Sarı-Kırmızılı yönetimin, bu transfer için gaza bastığı öğrenildi.
İsmail ile ameliyat süreci sonrası yakın bir ilişki içerisinde olan İnce'nin ayrıca genç yıldız adayıyla yapılacak görüşmelerde de önemli bir koz olacağı düşünülüyor.
Bursaspor'un ise Avrupa'dan da birçok talibi olan İsmail Çokçalış için kapıyı 2 milyon Euro'dan açtığı öne sürülüyor.
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