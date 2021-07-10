10 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray genç oyuncu transferlerine devam ediyor! Bu kez hedef İsmail Çokçalış...

Galatasaray transferde atağa kalktı. Daha önce Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, son olarak Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlamıştı. Kadrosunu gençlerştirmek isteyen Cimbom, yıldız adaylarının transferine devam edecek. Bu kez hedefte Bursaspor forması giyen İsmail Çokçalış var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray genç oyuncu transferlerine devam ediyor! Bu kez hedef İsmail Çokçalış...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 Giriş Tarihi: 10.07.2021

Galatasaray, uzun süredir transfer listesinde yer alan Bursaspor'un genç sağ beki İsmail Çokçalış için özel bir strateji uyguluyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray genç oyuncu transferlerine devam ediyor! Bu kez hedef İsmail Çokçalış...

DeAndre Yedlin'in performansından memnun kalmayan ve sağ bek mevkisine takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, Jens Stryger Larsen'in yanı sıra Bursaspor'dan İsmail Çokçalış için de nabız yoklamaya başlamış durumda.

Son dakika spor haberi: Galatasaray genç oyuncu transferlerine devam ediyor! Bu kez hedef İsmail Çokçalış...

Takvim'in haberine göre; 21 yaşındaki İsmail'i hem yatırım transferi hem de kadrodaki yerli kalitesini artıracak bir isim olarak gören Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncunun transferinde kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte hareket ediyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray genç oyuncu transferlerine devam ediyor! Bu kez hedef İsmail Çokçalış...

Geçtiğimiz nisan ayında çapraz bağları kopan İsmail Çokçalış'ın ameliyatını gerçekleştiren Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin genç oyuncunun sahalara beklenenden daha erken döneceği yönünde rapor sunması üzerine Sarı-Kırmızılı yönetimin, bu transfer için gaza bastığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray genç oyuncu transferlerine devam ediyor! Bu kez hedef İsmail Çokçalış...

İsmail ile ameliyat süreci sonrası yakın bir ilişki içerisinde olan İnce'nin ayrıca genç yıldız adayıyla yapılacak görüşmelerde de önemli bir koz olacağı düşünülüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray genç oyuncu transferlerine devam ediyor! Bu kez hedef İsmail Çokçalış...

Bursaspor'un ise Avrupa'dan da birçok talibi olan İsmail Çokçalış için kapıyı 2 milyon Euro'dan açtığı öne sürülüyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom Mısırlı yıldızı istiyor! Cimbom Mısırlı yıldızı istiyor!
Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?
Xavi'den G.Saraylı yıldıza kanca! Transfer... Xavi'den G.Saraylı yıldıza kanca! Transfer...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör