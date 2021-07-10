Son dakika transfer haberleri: Xavi'den Galatasaraylı Radamel Falcao'ya kanca! Transfer...

XAVI FAKTÖRÜ ÖNEMLİ



Hafta başında oyuncunun menajerine, kesin bir dille artık takımda düşünülmediği bildirilip kendisine kulüp bulması istenmişti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yaşanan bu gelişme üzerine Katar ekiplerinden Al-Sadd, Falcao için ön görüşme talep ederken, yıldız oyuncu da Galatasaray kariyerinde ilk defa kendine gelen bir teklife olumlu yaklaştı.