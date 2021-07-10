Son dakika transfer haberleri: Xavi'den Galatasaraylı Radamel Falcao'ya kanca! Transfer...
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takıma gelecekler kadar gidecekler de önemli bir yer tutuyor. Sarı-kırmızılılar, takımın en çok kazanan ismi konumunda bulunan Radamel Falcao ile yollarını ayırmak isterken Kolombiyalı golcüyü Xavi'nin istediği iddia edildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yaklaşan PSV maçı öncesi kadrosunu güçlendirmek için adeta dört koldan transfer girişimlerini sürdüren Galatasaray, bir yandan da futbol takımının maliyetini düşürmek ve yeni isimlere yer açmak için mesai harcıyor.
Sarı kırmızılıların kadrosunda net 5 milyon Euro ücretinin yanı sıra bonuslar, maç başı ücretleri gibi ek ödemeleriyle neredeyse 7 milyon Euro'ya yaklaşan maliyetiyle en çok kazanan ismi Radamel Falcao.
Cimbom geçtiğimiz sezondan beri yıldız oyuncuyla yollarını ayırmak amacında. Ancak Kolombiyalı golcü ABD Ligi dahil kendine gelen birçok teklifi şu ana kadar elinin tersiyle itmişti.
XAVI FAKTÖRÜ ÖNEMLİ
Hafta başında oyuncunun menajerine, kesin bir dille artık takımda düşünülmediği bildirilip kendisine kulüp bulması istenmişti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yaşanan bu gelişme üzerine Katar ekiplerinden Al-Sadd, Falcao için ön görüşme talep ederken, yıldız oyuncu da Galatasaray kariyerinde ilk defa kendine gelen bir teklife olumlu yaklaştı.
Falcao'nun, Xavi'nin teknik direktör olmasından dolayı bu sefer ayrılığa sıcak baktığı öğrenilirken sarı kırmızılılar da tarafların anlaşması durumunda gerekli kolaylığı sağlayacağını Katar ekibine bildirdi. Eğer Falcao bu defa 'Tamam' derse Galatasaray büyük bir mali yükten kurtulacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası