10 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Xavi'den Galatasaraylı Radamel Falcao'ya kanca! Transfer...

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takıma gelecekler kadar gidecekler de önemli bir yer tutuyor. Sarı-kırmızılılar, takımın en çok kazanan ismi konumunda bulunan Radamel Falcao ile yollarını ayırmak isterken Kolombiyalı golcüyü Xavi'nin istediği iddia edildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Xavi'den Galatasaraylı Radamel Falcao'ya kanca! Transfer...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.07.2021

Yaklaşan PSV maçı öncesi kadrosunu güçlendirmek için adeta dört koldan transfer girişimlerini sürdüren Galatasaray, bir yandan da futbol takımının maliyetini düşürmek ve yeni isimlere yer açmak için mesai harcıyor.

Son dakika transfer haberleri: Xavi'den Galatasaraylı Radamel Falcao'ya kanca! Transfer...

Sarı kırmızılıların kadrosunda net 5 milyon Euro ücretinin yanı sıra bonuslar, maç başı ücretleri gibi ek ödemeleriyle neredeyse 7 milyon Euro'ya yaklaşan maliyetiyle en çok kazanan ismi Radamel Falcao.

Son dakika transfer haberleri: Xavi'den Galatasaraylı Radamel Falcao'ya kanca! Transfer...

Cimbom geçtiğimiz sezondan beri yıldız oyuncuyla yollarını ayırmak amacında. Ancak Kolombiyalı golcü ABD Ligi dahil kendine gelen birçok teklifi şu ana kadar elinin tersiyle itmişti.

Son dakika transfer haberleri: Xavi'den Galatasaraylı Radamel Falcao'ya kanca! Transfer...

XAVI FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

Hafta başında oyuncunun menajerine, kesin bir dille artık takımda düşünülmediği bildirilip kendisine kulüp bulması istenmişti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yaşanan bu gelişme üzerine Katar ekiplerinden Al-Sadd, Falcao için ön görüşme talep ederken, yıldız oyuncu da Galatasaray kariyerinde ilk defa kendine gelen bir teklife olumlu yaklaştı.

Son dakika transfer haberleri: Xavi'den Galatasaraylı Radamel Falcao'ya kanca! Transfer...

Falcao'nun, Xavi'nin teknik direktör olmasından dolayı bu sefer ayrılığa sıcak baktığı öğrenilirken sarı kırmızılılar da tarafların anlaşması durumunda gerekli kolaylığı sağlayacağını Katar ekibine bildirdi. Eğer Falcao bu defa 'Tamam' derse Galatasaray büyük bir mali yükten kurtulacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
İşte Cimbom'un transfer hedefi! İki dev rakip birden... İşte Cimbom'un transfer hedefi! İki dev rakip birden...
G.Saray'dan 1. Lig'e! Ayrılık resmen açıklandı G.Saray'dan 1. Lig'e! Ayrılık resmen açıklandı
G.Saray'dan ayrılacak mı? Canlı yayında duyurdu G.Saray'dan ayrılacak mı? Canlı yayında duyurdu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör