09 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Etebo Premier Lig ekibi ile anlaştı!

Etebo Premier Lig ekibi ile anlaştı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Etebo, sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı kırmızılı ekipten ayrılmıştı. Nijeryalı orta saha Watford için sağlık kontrolünden geçirildiği ifade edilirken resmi açıklamanın beklendiği söylendi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'da geçen sezon kiralık forma giyen Oghenekaro Etebeo'nun Watford ile anlaştığı belirtildi.

Nijeryalı orta saha oyuncusunun Watford için sağlık kontrolünden geçirildiği ifade edilirken resmi açıklamanın beklendiği söylendi. Watford'un Etebo'yu satın alma opsiyonu ile birlikte 1 sezonluğuna kadrosuna kattığı belirtiliyor.

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2018 Dünya Kupası'nda Nijerya kadrosunda yer alan Etebo, turnuva başlamadan Stoke City ile 5 yıllık anlaşma imzalamıştı. Watford, Getafe ve Galatasaray'ın ardından Etebo'nun 3. kiralık macerası olacak.

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