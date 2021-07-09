Son dakika spor haberi: Galatasaray Barış Alper Yılmaz transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları...

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı kırmızılılar gelecek sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek adına kadrosuna önemli takviyeler yapıyor. Daha önce Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'yı transfer eden Cimbom, Barış Alper Yılmaz'ı da kadrosuna kattığını duyurdu. Keçiörengücü'nde forma giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan 5 yıllık sözleşmeye imzayı attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray, uzun süredir gündeminde tuttuğu Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, Keçiörengücü'nde forma giyen 21 yaşındaki sol kanat ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

GENÇ OYUNCU İMZAYI ATTI

SÖZLEŞME 5 YILLIK

21 yaşındaki futbolcu 5 yıllık sözleşmeye imzayı attı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Barış Alper Yılmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"HER FUTBOLCUNUN HAYALİDİR"

Barış Alper Yılmaz transferin gerçekleşmesinin ardından ilk açıklamalarını yaptı. Genç oyuncu, "Öncelikle Galatasaray Spor Kulübü'nün bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Burada olmamı sağlayan başta Sayın Fatih Terim hocam, başkanımız Burak Elmas, kulüp yöneticilerimiz ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Galatasaray her futbolcunun hayalidir. Ben de bu hayalimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızın önünde şanlı formayı giyeceğim için sabırsızlanıyorum, çok heyecanlıyım. Gerçekten çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım" dedi.

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