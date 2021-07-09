Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer rotasını belirledi! Kalifa Coulibaly, Anel Ahmedhodzic, Ricardo Rodriguez... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon ligi 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını ve sezon hazırlıklarını Fatih Terim yönetiminde sürdürüyor. Başkan Burak Elmas ve kurmayları Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket ediyor. Listeye son olarak, Kalifa Coulibaly, Anel Ahmedhodzic, Ricardo Rodriguez eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
İSMAİL ÇOKÇALIŞ
Galatasaray, Bursaspor forması giyen genç sağ bek İsmail Çokçalış'ı gündemine aldı. Genç futbolcu ile Fatih Terim bir görüşme yaptı. Terim, 21 yaşındaki oyuncuya kendisinden uzun vadede faydalanmak istediğini belirtti. Bursaspor ile temaslar devam ediyor.
ALASSANE NDAO
Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanmayan Galatasaray, Feghouli'nin yüksek maliyetinden de çıkmak istiyor. Sarı kırmızılı ekip kanata takviye yapmak istiyor. Sabah gazetesinin haberine göre, Fatih Karagümrük forması giyen Alassane Ndao Galatasaray'ın radarına girdi.
IGNACIO RAMIREZ
Falcao'yu elden çıkarmak isteyen sarı-kırmızılıların Uruguay ekibi Liverpool'da forma giyen 24 yaşındaki golcü Ignacio Ramirez'i gündemine aldığı öne sürüldü.
MARIO RUI
İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Sol bek arayan Galatasaray'ın, Mario Rui için Napoli ile anlaştığı ileri sürüldü. Galatasaray'ın Portekizli sol bek için 5 milyon Euro ve bonus ödeyeceği, oyuncuya da yıllık 3 milyon euro vereceği ifade edildi.
MATHEUS FERNANDES
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Gedson Fernandes ve Paulinho ile birlikte Metheus Fernandes'i de gündemine aldı. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin de Brezilyalı futbolcunun transferine onay verdiği ve kısa süre içerisinde Matheus Fernandes transferi için resmi girişimlerin başlayacağı öğrenildi.
ANEL AHMEDHODZIC
Malmö'de forma giyen 1.92'lik stoper için Galatasaray, Napoli ile yarışmaya başladı. Şu an için Galatasaray'ın 22 yaşındaki Anel için bir teklif sunup sunmadığı hakkında net bir bilgi yok.
RICARDO RODRIGUEZ
Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Ricardo Rodriguez, Galatasaray'ın radarına girdi. Sol bek arayışlarını sürdüren Aslan, EURO 2020'de oldukça iyi bir performans sergileyen Ricardo Rodriguez ile ilgiliyor. Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz, Galatasaray'ın transferdeki rakibi oldu.
KALIFA COULIBALY
Falcao ve Diagne ile yolları ayırmak isteyen Galatasaray, Mostafa Mohamed ile partner olabilecek bir forvet arıyor. Uzun boyu ile dikkat çeken Nantes futbolcusu Kalifa Coulibaly listeye giriş yaptı.
MARIO LEMINA
Galatasaray'ın eski futbolcularından Mario Lemina yeniden sarı kırmızılı ekibin takibine girdi. Galatasaray, menajeri aracılığı ile Lemina'nın durumunu sordu. Sezonu Fulham'da tamamlayan ve bonservisi Southampton'da bulunan yıldız isimde kolaylık sağlanması halinde sarı kırmızılı formayı giyecek.
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