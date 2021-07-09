MARIO RUI

İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Sol bek arayan Galatasaray'ın, Mario Rui için Napoli ile anlaştığı ileri sürüldü. Galatasaray'ın Portekizli sol bek için 5 milyon Euro ve bonus ödeyeceği, oyuncuya da yıllık 3 milyon euro vereceği ifade edildi.