14 Temmuz 2021, Çarşamba

FUTBOL

U19 Gelişim Ligi Final: Galatasaray 0-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

U19 Gelişim Ligi'nde şampiyon Trabzonspor! Özeti izleyin
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 Giriş Tarihi: 13.07.2021

U19 Elit Gelişim Ligi finalinde Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan final mücadelesinde bordo mavililer, sarı kırmızılıları 17. dakikada Emir Yazıcı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

TFF U19 Elit Gelişim Ligi play-off'larında şampiyon zorlu maçın sonunda Trabzonspor oldu.

Galatasaray ile Trabzonspor'un kozlarını paylaştığı final karşılaşmasında bordo mavililer, 17. dakikada Emir Yazıcı'nın attığı golle dev mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Fırtına, bu sonuçla U19 Elit Gelişim Ligi play-off'larında kupayı müzesine götüren taraf oldu.

İŞTE MAÇIN GENİŞ ÖZETİ

Galatasaray U19 0-1 Trabzonspor U19 | MAÇ ÖZETİ Galatasaray U19 0-1 Trabzonspor U19 | MAÇ ÖZETİ

İŞTE FIRTINA'NIN SEREMONİDEN O ANLAR

Fırtına kupayı kaldırdı! İşte seremoniden o anlar

MAÇIN GOLÜ:

İşte Trabzonspor'a şampiyonluğu getiren gol!

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