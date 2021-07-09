09 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da rota Alassane Ndao! Cimbom takasla bitirecek
Henry Onyekuru defterini kapatan Galatasaray rotayı Senegalli Alassane Ndao'ya çevirdi. Cimbom, 1 yıl sözleşmesi bulunan Senegalli yıldız için Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika ve para teklifini sunacak. Kulüplerin kısa zaman içerisinde masaya oturması bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Henry Onyekuru'nun veda mesajı sonrası Galatasaray'da rota Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao'ya çevrildi.
Takvim'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar 1 yıl sözleşmesi bulunan Senegalli yıldız için Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika ve para teklifi yapacak. Kulüpler kısa süre içinde masaya oturacak
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