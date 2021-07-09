Henry Onyekuru'nun veda mesajı sonrası Galatasaray'da rota Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao'ya çevrildi.

Takvim'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar 1 yıl sözleşmesi bulunan Senegalli yıldız için Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika ve para teklifi yapacak. Kulüpler kısa süre içinde masaya oturacak

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