09 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da rota Alassane Ndao! Cimbom takasla bitirecek

G.Saray'da rota Ndao! Cimbom takasla bitirecek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Henry Onyekuru defterini kapatan Galatasaray rotayı Senegalli Alassane Ndao'ya çevirdi. Cimbom, 1 yıl sözleşmesi bulunan Senegalli yıldız için Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika ve para teklifini sunacak. Kulüplerin kısa zaman içerisinde masaya oturması bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Henry Onyekuru'nun veda mesajı sonrası Galatasaray'da rota Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao'ya çevrildi.

Takvim'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar 1 yıl sözleşmesi bulunan Senegalli yıldız için Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika ve para teklifi yapacak. Kulüpler kısa süre içinde masaya oturacak

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