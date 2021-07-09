09 Temmuz 2021, Cuma
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Galatasaray'ın gündemindeki Mario Rui hazır kıta! Haber bekliyor
Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran Galatasaray, sol bek bölgesini güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılıların bu bölge için Mario Rui ile ilgilendiği ortaya atılırken, Portekizli oyuncunun Cimbom'u beklediği iddia edildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
İtalyanların iddiasına göre, Galatasaray'ın gündemindeki diğer sol bek Mario Rui... Sky Sport'tan Romano'nun "Teyit ettirdim" dediği iddiaya göre, valizleri hazır olan ilk Lazio oyuncusu Mario Rui... Haberde Galatasaray ile Lazio arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtilerek, "Rui'nin menajeri bu konu üzerinde çalışıyor. Galatasaray'ın ne kadar teklif edeceğini göreceğiz" denildi.
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