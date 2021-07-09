09 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın gündemindeki Mario Rui hazır kıta! Haber bekliyor

Mario Rui hazır kıta! Cimbom'dan haber bekliyor
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.07.2021

Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran Galatasaray, sol bek bölgesini güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılıların bu bölge için Mario Rui ile ilgilendiği ortaya atılırken, Portekizli oyuncunun Cimbom'u beklediği iddia edildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

İtalyanların iddiasına göre, Galatasaray'ın gündemindeki diğer sol bek Mario Rui... Sky Sport'tan Romano'nun "Teyit ettirdim" dediği iddiaya göre, valizleri hazır olan ilk Lazio oyuncusu Mario Rui... Haberde Galatasaray ile Lazio arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtilerek, "Rui'nin menajeri bu konu üzerinde çalışıyor. Galatasaray'ın ne kadar teklif edeceğini göreceğiz" denildi.

Cimbom'un Gedson ısrarı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray için sürpriz forvet iddiası! Mohamed'in partneri olacak G.Saray için sürpriz forvet iddiası! Mohamed'in partneri olacak
Cimbom'dan stoper atağı! Luyindama satılırsa... Cimbom'dan stoper atağı! Luyindama satılırsa...
G.Saray'da transfer krizi! Taraftarlar... G.Saray'da transfer krizi! Taraftarlar...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör