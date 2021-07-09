09 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer krizi! Taraftarlar...

Galatasaray'da, PSV maçına iki haftadan az bir süre kalmasına rağmen transferde beklenen adımlar atılamadı. Yönetime taraftardan ilk tepki geldi. Sarı kırmızılılarda, transferde sessiz kalınması sıkıntı yarattı. Taraftarlar, eleştirilere başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer krizi! Taraftarlar...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'ndeki kritik PSV Eindhoven maçına iki haftadan az bir süre kalmasına rağmen transferde beklenen adımları henüz atamadı... Takvim'de yer alan habere göre, takımda çok ciddi sol ve orta alan krizi yaşanırken, yönetimin şu ana kadar sessiz kalması ve hamle yapmaması ise sıkıntı yaratıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer krizi! Taraftarlar...

ELMAS ÇITAYI YÜKSEĞE ÇEKTİ

Başkan Burak Elmas seçim öncesi yaptığı açıklamada, "Göreve gelelim, kendi listemizdeki isimleri 3 günde, Fatih hocanın istediği isimleri de 1 haftada getiririz" diyerek çıtayı çok yükseğe çekmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer krizi! Taraftarlar...

SOSYAL MEDYADA TEPKİ BAŞLADI

Yönetimin göreve gelmesinin üstünden 20 gün geçmesine rağmen hiçbir transfer hamlesi yapılamadı. Elmas'a büyük bir destek veren G.Saraylı taraftarlar sosyal medyada eleştirilere başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer krizi! Taraftarlar...

SOL BEK VE 8 NUMARA ALINACAK

Yönetimin önümüzdeki hafta arka arkaya KAP bildirimleri yapmayı hedeflediği belirlendi... Sarı-Kırmızılılar öncelikle sol bek ve 8 numara transferini PSV maçına yetiştirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Fatih Terim de bir an önce eksik bölgelere takviye yapılmasını bekliyor.

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