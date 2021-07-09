Galatasaray Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'ndeki kritik PSV Eindhoven maçına iki haftadan az bir süre kalmasına rağmen transferde beklenen adımları henüz atamadı... Takvim'de yer alan habere göre, takımda çok ciddi sol ve orta alan krizi yaşanırken, yönetimin şu ana kadar sessiz kalması ve hamle yapmaması ise sıkıntı yaratıyor.