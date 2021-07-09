Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha bölgesi için Gedson Fernandes'le devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılıların bu transfer için ısrarcı olduğu öğrenildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'la beraber Beşiktaş'ın da istediği Gedson, yeniden sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istiyor. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre;, Galatasaray'ın Gedson için bastırdığını belirtilirken, "Türkler, Gedson'la yakından ilgileniyor. Ona 1.3 milyon euro'luk bir maaş teklif ettiler. Benfica'dan aldığından çok daha yüksek bir maaş onu baştan çıkardı. Cazip teklifle beraber Gedson, Terim'in ekibinde önemli bir yere sahip olacak" denildi.

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