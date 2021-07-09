Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Kaan Ayhan'da en büyük engel Sassuolo!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan için İtalyan kulübü Sassuolo, sadece bonservisiyle birlikte göndermeye sıcak bakıyor. | Son dakika transfer haberleri

Türkiye'de Kaan Ayhan'ın transferi konuşulmaya devam ederken Galatasaray ve Beşiktaş 1994 doğumlu futbolcuyu kiralamak için fırsat kolluyor. Ancak Sassuolo, 2.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı başarılı oyuncuyu sadece bonservisiyle göndermeye sıcak bakıyor. Bu yüzden de Galatasaray ve Beşiktaş'ın Kaan Ayhan'ın transferini beklettiği öğrenildi.

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