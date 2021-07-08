08 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Ricardo Rodriguez harekatı! EURO 2020'de göz doldurdu!

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray 6 isimle sözleşme uzatırken, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı da kadrosuna kattı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Marcelo Saracchi ile devam etmezken bu bölgeye takviye yapmak istiyor. Cimbom'un bu bölge için İsviçreli oyuncu Ricardo Rodriguez'le ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Ricardo Rodriguez harekatı! EURO 2020'de göz doldurdu!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.07.2021

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ve scoutları ile beraber başkan Burak Elmas yönetiminde gelecek sezonun kadro planlaması için hummalı bir transfer çalışması yürütüyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Ricardo Rodriguez harekatı! EURO 2020'de göz doldurdu!

Marcelo Saracchi ile yola devam etmeyeceği bilinen Cimbom'un, sol bek pozisyonu için gündemine farklı isimleri dahil ederken, bunun son örneği İsviçreli futbolcu Ricardo Rodriguez oldu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Ricardo Rodriguez harekatı! EURO 2020'de göz doldurdu!

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, sarı kırmızılıların bu trense operasyonuna ilişkin nasıl hareket edeceği de yazıldı. Haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi;

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Ricardo Rodriguez harekatı! EURO 2020'de göz doldurdu!

"Torino'nun istediği verimi alamadığı Avrupalı yıldızı Ricardo Rodriguez, EURO 2020'de İsviçre formasıyla Fransa'ya karşı talihsiz bir penaltı anı yaşadı ve ardından sosyal medyada kendisi hakkında büyük bir linç kampanyası oluşturuldu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Ricardo Rodriguez harekatı! EURO 2020'de göz doldurdu!

Ancak, Rodriguez'in özellikle İspanya maçındaki performansı, kendisine bir çok kulübün talip olmasına neden oldu ve bu konuya dair fitili ateşledi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Ricardo Rodriguez harekatı! EURO 2020'de göz doldurdu!

İLK TALİP GALATASARAY
Ricardo Rodriguez'in Milan'a transfer olmadan öncesinde de iletişimde olduğu Galatasaray, yıldız futbolcu için yeniden gündeme geldi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Ricardo Rodriguez harekatı! EURO 2020'de göz doldurdu!

Bilindiği üzere Galatasaray, Ricardo Rodriguez'in henüz Wolfburg'da oynadığı dönemde kendisiyle ilgileniyordu ancak o, Milan'ı tercih etti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Ricardo Rodriguez harekatı! EURO 2020'de göz doldurdu!

G.SARAY'IN ARDINDAN...
Bununla beraber Ricardo Rodriguez'e Mainz'ın da ilgisi bulunuyor. Ancak Rodriguez'in bonservisinin yaklaşık 3 milyon euro olması, Mainz'ın ilgisini geri çekiyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Ricardo Rodriguez harekatı! EURO 2020'de göz doldurdu!

Kesin olan bir şey var ki, Rodriguez'e Avrupa kulüplerinin ilgisi var ve onlar, kendisine yeniden yatırım yaparak parlatmak istiyor."

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Ricardo Rodriguez harekatı! EURO 2020'de göz doldurdu!

Ricardo Rodriguez, kariyeri boyunca 366 müsabakada forma giyerken 32 gol 43 asist üretti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray-Kasımpaşa | CANLI Galatasaray-Kasımpaşa | CANLI
Cimbom'dan idmanlara seyirci hamlesi! Cimbom'dan idmanlara seyirci hamlesi!
Fatih Terim: İyi ki Galatasaraylıyım Fatih Terim: İyi ki Galatasaraylıyım
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör