Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Ricardo Rodriguez harekatı! EURO 2020'de göz doldurdu!
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray 6 isimle sözleşme uzatırken, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı da kadrosuna kattı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Marcelo Saracchi ile devam etmezken bu bölgeye takviye yapmak istiyor. Cimbom'un bu bölge için İsviçreli oyuncu Ricardo Rodriguez'le ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ve scoutları ile beraber başkan Burak Elmas yönetiminde gelecek sezonun kadro planlaması için hummalı bir transfer çalışması yürütüyor.
Marcelo Saracchi ile yola devam etmeyeceği bilinen Cimbom'un, sol bek pozisyonu için gündemine farklı isimleri dahil ederken, bunun son örneği İsviçreli futbolcu Ricardo Rodriguez oldu.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, sarı kırmızılıların bu trense operasyonuna ilişkin nasıl hareket edeceği de yazıldı. Haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi;
"Torino'nun istediği verimi alamadığı Avrupalı yıldızı Ricardo Rodriguez, EURO 2020'de İsviçre formasıyla Fransa'ya karşı talihsiz bir penaltı anı yaşadı ve ardından sosyal medyada kendisi hakkında büyük bir linç kampanyası oluşturuldu.
Ancak, Rodriguez'in özellikle İspanya maçındaki performansı, kendisine bir çok kulübün talip olmasına neden oldu ve bu konuya dair fitili ateşledi.
İLK TALİP GALATASARAY
Ricardo Rodriguez'in Milan'a transfer olmadan öncesinde de iletişimde olduğu Galatasaray, yıldız futbolcu için yeniden gündeme geldi.
Bilindiği üzere Galatasaray, Ricardo Rodriguez'in henüz Wolfburg'da oynadığı dönemde kendisiyle ilgileniyordu ancak o, Milan'ı tercih etti.
G.SARAY'IN ARDINDAN...
Bununla beraber Ricardo Rodriguez'e Mainz'ın da ilgisi bulunuyor. Ancak Rodriguez'in bonservisinin yaklaşık 3 milyon euro olması, Mainz'ın ilgisini geri çekiyor.
Kesin olan bir şey var ki, Rodriguez'e Avrupa kulüplerinin ilgisi var ve onlar, kendisine yeniden yatırım yaparak parlatmak istiyor."
Ricardo Rodriguez, kariyeri boyunca 366 müsabakada forma giyerken 32 gol 43 asist üretti.
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