09 Temmuz 2021, Cuma

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Galatasaray'dan Anel Ahmedhodzic atağı! Luyindama satılırsa...

Cimbom'dan stoper atağı! Luyindama satılırsa...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Galatasaray, Christian Luyindama'nın satılması halinde alternatifini belirledi. Sarı-kırmızılıların Demokratik Kongolu'yu takımdan yollaması halinde Malmö'de forma giyen Anel Ahmedhodzic için harekete geçeceği kaydedildi. Cimbom'a bu transferde Napoli rakip oldu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın birinci önceliği stoper değil. Çünkü henüz Luyindama konusunda Spartak Moskova ile anlaşamadı. Buna rağmen scout ekibinin yönetime sunduğu stoperler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre; İtalyanlar adaylar arasına sürpriz bir isim daha soktu. Anel Ahmedhodzic. Malmö'de forma giyen 1.92'lik stoper için Galatasaray, Napoli ile yarışmaya başladı. Şu an için Galatasaray'ın 22 yaşındaki Anel için bir teklif sunup sunmadığı hakkında net bir bilgi yok. Ancak ciddi bir ilgi olduğu iddiası var.

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