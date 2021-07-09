Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Henry Onyekuru bombası! Galatasaray...

Dün Galatasaray'da şok bir gelişme yaşandı. Sarı- Kırmızılılar'ın transfer gündeminde yer alan Henry Onyekuru bir veda mesajı yayınladı. Fatih Terim'le birlikte fotoğrafını paylaşan Nijeryalı yıldız, "Her şey için teşekkürler ve bol şanslar" diyerek adeta G.Saray defterini kapattı.