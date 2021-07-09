Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Henry Onyekuru bombası! Galatasaray...
Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takıma veda etti. Bu gelişmenin ardından Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temasa geçti. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Dün Galatasaray'da şok bir gelişme yaşandı. Sarı- Kırmızılılar'ın transfer gündeminde yer alan Henry Onyekuru bir veda mesajı yayınladı. Fatih Terim'le birlikte fotoğrafını paylaşan Nijeryalı yıldız, "Her şey için teşekkürler ve bol şanslar" diyerek adeta G.Saray defterini kapattı.
TEMASLARA HIZ VERİLDİ
Bu veda mesajı sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı. Takvim'in haberine göre; Galatasaray'la ipleri koparan Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temasları hızlandırdı.
PEREIRA RAPOR VERECEK
Fenerbahçe cephesi ise şu an beklemede... Sol açık transferi isteyen teknik direktör Pereira'nın Onyekuru konusunda vereceği raporun ardından gerekli adımlar atılacak.
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