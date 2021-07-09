09 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Henry Onyekuru bombası! Galatasaray...

Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takıma veda etti. Bu gelişmenin ardından Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temasa geçti. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Henry Onyekuru bombası! Galatasaray...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Dün Galatasaray'da şok bir gelişme yaşandı. Sarı- Kırmızılılar'ın transfer gündeminde yer alan Henry Onyekuru bir veda mesajı yayınladı. Fatih Terim'le birlikte fotoğrafını paylaşan Nijeryalı yıldız, "Her şey için teşekkürler ve bol şanslar" diyerek adeta G.Saray defterini kapattı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Henry Onyekuru bombası! Galatasaray...

TEMASLARA HIZ VERİLDİ

Bu veda mesajı sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı. Takvim'in haberine göre; Galatasaray'la ipleri koparan Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temasları hızlandırdı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Henry Onyekuru bombası! Galatasaray...

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sıcak baktığı genç yıldız için resmen devrede. Siyah- Beyazlılar kısa süre içinde Onyekuru ve kulübü Monaco ile görüşecek.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Henry Onyekuru bombası! Galatasaray...

PEREIRA RAPOR VERECEK

Fenerbahçe cephesi ise şu an beklemede... Sol açık transferi isteyen teknik direktör Pereira'nın Onyekuru konusunda vereceği raporun ardından gerekli adımlar atılacak.

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