09 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray için Kalifa Coulibaly iddiası! Mostafa Mohamed'in partneri olacak

Gelecek sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar Mostafa Mohamed'le birlikte oynayabilecek bir forvet ararken, gündeme ise Kalifa Coulibaly geldi. Galatasaray'da yöneticiler oyuncu için kulübü ve oyuncuyla temasa geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray için Kalifa Coulibaly iddiası! Mostafa Mohamed'in partneri olacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

İddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray forveti de güçlendirmenin planlarını yapıyor. Sarı-kırmızılı ekipte, Mbaye Diagne ve Radamel Falcao gözden çıkarılmış durumda...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray için Kalifa Coulibaly iddiası! Mostafa Mohamed'in partneri olacak

İki oyuncunun gönderilmesi için temaslar devam ediyor. Mostafa Mohamed'le yoluna devam edecek olan Fatih Terim, Mısırlı yıldızı sırtı dönük oynayabilecek uzun bir forvetle eşleştirmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray için Kalifa Coulibaly iddiası! Mostafa Mohamed'in partneri olacak

Fransız basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; sarı-kırmızılılar için Nantes'dan Kalifa Coulibaly'yi yazıldı. Raphael Nouet imzalı haberde; "Coulibaly, Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in listesinde ilk sırada yer alıyor" denildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray için Kalifa Coulibaly iddiası! Mostafa Mohamed'in partneri olacak

GALİBİYET SERİSİNE KATKI YAPTI

Tecrübeli hocanın, şartlarının araştırılmasını istediği ve Galatasaray yönetiminin de Nantes ile temasa geçtiği kaydedildi. Haberinde detaylarında ise şu ifadeler kullanıldı: "İlkbaharda, Nantes, Ligue 1'de kalma yarışında umudunu yeniden kazanmaya başladı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray için Kalifa Coulibaly iddiası! Mostafa Mohamed'in partneri olacak

Özellikle 4 galibiyet serisini Coulibaly'ye borçluydu. 29 yaşındaki Malili forvet, Kombouare tarafından başarıyla hayata döndürüldü." MSV Foot sitesi de Galatasaray'ın Kalifa'ya ilgi duyduğunu yazdı. Onların haberinde ise "Şu an için teklif yok. Bunun iyi bir nedeni var: Cimbom, hangi balığı ısıracağını görmek için bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray için Kalifa Coulibaly iddiası! Mostafa Mohamed'in partneri olacak

4.5 MİLYON EURO ÖDEDİ

PSG'nin altyapısında Avrupa piyasasına adım atan Kalifa Coulibaly, Charleroi, Gent ve son olarak Nantes formaları giydi. Uzun boyu ile dikkat çeken Malili forvet, Fransız ekibine 18 Ağustos 2017 yılında 4.5 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray için Kalifa Coulibaly iddiası! Mostafa Mohamed'in partneri olacak

981

Geçen sezon Nantes'ta fazla forma şansı bulamayan Coulibaly, 17 maçta 981 dakika sahada kalabildi. Buna karşılık ligin son 4 maçında attığı 3 gol ve 1 asist ile adından söz ettirmeyi başardı.

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