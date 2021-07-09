Özellikle 4 galibiyet serisini Coulibaly'ye borçluydu. 29 yaşındaki Malili forvet, Kombouare tarafından başarıyla hayata döndürüldü." MSV Foot sitesi de Galatasaray'ın Kalifa'ya ilgi duyduğunu yazdı. Onların haberinde ise "Şu an için teklif yok. Bunun iyi bir nedeni var: Cimbom, hangi balığı ısıracağını görmek için bekliyor" ifadeleri kullanıldı.



