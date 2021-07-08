08 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı belli oldu!
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta, yeni sezon kamp programı belli oldu. Siyah beyazlılar, 2021-2022 sezonu çalışmalarının ikinci etabını İspanya'da gerçekleştirecek. Kartal, İspanya’nın Alicante şehrinde Real Mallorca, Levante ve Getafe ile hazırlık maçı yapacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını 24 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirecek.
Siyah beyazlıların İspanya'da oynayacağı üç hazırlık maçı ise şöyle:
27 Temmuz
Beşiktaş - Real Mallorca
31 Temmuz
Beşiktaş - Levante
4 Ağustos
Beşiktaş - Getafe
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