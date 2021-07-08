Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz stoper hamlesi! Atakan Karazor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamaya koyduğu yeni yabancı kuralı sonrası takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılıların, Sttutgart forması giyen 24 yaşındaki stoper Atakan Karazor'u kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. (GS spor haberi)

Alpaslan dışında kadrosuna bir yerli savunmacı daha katmak isteyen Aslan'da sürpriz bir isim gündemde. Sabah'ın haberine göre; Stuttgart formasını geçen sezon 21 maçta terleten Atakan Karazor için Galatasaray, maliyet araştırmasına girişti. Alman ekibi ile 2 yıl daha kontratı olan 24 yaşındaki stoper, 2019'da Stuttgart'a, Kiel'den 800 bin Euro'ya transfer olmuştu.

ATAKAN KARAZOR KİMDİR?

13 Ekim 1996 tarihinde Almanya'nın Essen kentinde dünyaya gelen Atakan Karazor, SW Essen, Bochum ve Borussia Dortmund altyapılarında forma giymesinin ardından 2017 yılında Kiel'e transfer oldu. 2019 yılında 800 bin Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu kariyerinde çıktığı 206 maçta 13 gol ve 10 asist kaydetti. Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Atakan'ın güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

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