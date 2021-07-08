08 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da şaşırtan gelişme! Henry Onyekuru...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'daki son gelişmeleri paylaştı. Dindar, sarı-kırmızılıların yeniden kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Henry Onyekuru ile ilgili "Onyekuru konusunda şaşırtan bir gelişme oldu. Monaco, son sözleşmede oyuncunun satın alma opsiyonuyla ilgili inisiyatifi Galatasaray'a bırakmak üzere 4 milyon 350 bin Euro'luk bir rakam yazdırdı. Yani Galatasaray, sezon bittikten sonra 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullansaydı Onyekuru'nun bonservisini alacaktı." dedi. (GS spor haberi)
08.07.2021
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