08 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımları! "Mürekkebi kurumayan imza..." | Gs haberleri

Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımları!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.07.2021

Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı kırmızılı ekip, efsane teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Fatih Terim 8 Temmuz 1974'te Galatasaray'a ilk imzasını atmıştı. Bugüne özel yapılan paylaşımlarda, "Mürekkebi kurumayan imza" ifadesi kullanıldı.

Galatasaray, efsane teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili flaş paylaşımlarda bulundu. Adana Demirspor'dan Galatasaray'a ilk imzasını 8 Temmuz 1974 yılında atan Fatih Terim için, "Galatasarayımızın tarihine geçecek başarıların ilk adımı, 47 yıl önce bugün gönüllere atılan TarihiDeğiştirenİmza ile başlamıştı. 8 Temmuz 1974 | Efsanemiz Fatih Terim, Adana Demirspor'dan Galatasaray'a resmi imzayı attı." ifadelerine yer verildi.

BUGÜN İMZA BEKLENİYOR!

Burak Elmas'ın yönetime seçilmesiyle yeniden takımın başındaki yerini alan Fatih Terim'in resmi imzayı bugün atması bekleniyor.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR...

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