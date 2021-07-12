Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da 4. yerli yolda! Abdülkerim Bardakçı'ya resmi teklif yapıldı

Cimbom'un renklerine kattığı 3 ismin de yerli olması dikkat çekerken, Aslan defans hattında da yerli sayısını artırmayı hedefliyor. G.Saray'ın son olarak Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da kariyerini sürdüren Abdülkerim Bardakçı'yı transfer listesine aldığı öğrenildi.