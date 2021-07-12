Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da 4. yerli yolda! Abdülkerim Bardakçı'ya resmi teklif yapıldı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 6 isimle sözleşme yenilerken, 3 futbolcuyu da kadrosuna kattı. TFF'nin aldığı yabancı kuralı sonrasında ilk 11'inde 3 Türk oyuncu bulundurması gereken sarı-kırmızılılar, yerli alternatifini de güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda hareket eden yönetim, son olarak Konyaspor'un kaptanı Abdülkerim Bardakçı'yı listesine aldı ve ilk resmi teklifini yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yeni sezon öncesi toplamda 9 isme imza attıran Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, federasyonunu yabancı kuralı sonrasında kadrodaki yerli alternatifini güçlendirmek istiyor.
Cimbom'un renklerine kattığı 3 ismin de yerli olması dikkat çekerken, Aslan defans hattında da yerli sayısını artırmayı hedefliyor. G.Saray'ın son olarak Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da kariyerini sürdüren Abdülkerim Bardakçı'yı transfer listesine aldığı öğrenildi.
Fanatik'in haberine göre; Aslan, İç Anadolu temsilcisinin ilk etapta nabzını yoklarken şartların oluşması halinde 26 yaşındaki ismi kadrosuna katmak istediği bilgisi geçildi.
TRANSFERİN ÖNÜNDE BİR ENGEL YOK
Altyapı eğitimini Konyaspor'da alan Abdülkerim Bardakçı'nın yeşil-beyazlılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Cimbom'un Abdülkerim için 250-300 bin Euro'luk resmi bir teklifle Konyaspor'un kapısını çalacağı kaydedildi.
Teknik direktör İlhan Palut'un "Değerini bulursa satılabilir" raporu verdiği oyuncu için Konyaspor'un da kaptanlarının önünü kapatmak istemediği öğrenildi.
ABDÜLKERİM BARDAKÇI KİMDİR?
Abdülkerim Bardakçı, 7 Eylül 1994 yılında Meram, Konya'da dünyaya geldi. Stoper pozisyonunda oynayan Abdülkerim performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Futbola Fenerspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakçı, daha sonra Konyaspor altyapısında oynadı. Burada 2011 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takım kadrosuna dâhil edildi. Abdülkerim Bardakçı geçtiğimiz sezon Konyaspor forması ile 39 maça çıkmıştır. 3 gol atan Bardakçı, 4 asist ile skor katkısında bulundu.
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