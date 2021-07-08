08 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika Galatasaray haberleri: Henry Onyekuru'dan veda paylaşımı

G.Saraylı yıldızdan veda paylaşımı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.07.2021

Son 3 sezonda belirli dönemlerde kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takıma veda etti. Nijeryalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Thank you for all and Goodluck" (Her şey için teşekkürler ve iyi şanslar) ifadesini kullandı. (GS spor haberi)

Galatasaray'ın toplamda 3 kez kiraladığı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesinin sona ermesinin ardından Monaco'ya dönmüştü. Nijeryalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a veda etti.

Onyekuru, Snapchat hesabı üzerinden Galatasaray'la ilgili birçok paylaşımda bulunurken, bir paylaşımında ise "Thank you for all and Goodluck" (Her şey için teşekkürler ve iyi şanslar) ifadesini kullanarak Cimbom'dan ayrıldığını duyurdu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da şaşırtan gelişme! Henry Onyekuru...

İşte o paylaşım:

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