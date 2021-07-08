Son 3 sezonda belirli dönemlerde kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takıma veda etti. Nijeryalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Thank you for all and Goodluck" (Her şey için teşekkürler ve iyi şanslar) ifadesini kullandı. (GS spor haberi)

Galatasaray'ın toplamda 3 kez kiraladığı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesinin sona ermesinin ardından Monaco'ya dönmüştü. Nijeryalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a veda etti.

Onyekuru, Snapchat hesabı üzerinden Galatasaray'la ilgili birçok paylaşımda bulunurken, bir paylaşımında ise "Thank you for all and Goodluck" (Her şey için teşekkürler ve iyi şanslar) ifadesini kullanarak Cimbom'dan ayrıldığını duyurdu.

İşte o paylaşım:

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