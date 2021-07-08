Galatasaray'dan idmanlara seyirci hamlesi!
Gelecek sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'dan flaş bir seyirci hamlesi geldi. Sarı-kırmızılı takım, Galatasaray Lisesi veya üniversitesinden mezun olan ve aşı olan taraftarların antrenmanda yer alabileceğini belirtti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon boyunca sürecek organizasyonların ilkinde, Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesinden 2021 yılında mezuniyetini gerçekleştiren ve Kovid-19 salgını ile mücadele konusunda vazgeçilmezlerimizden olan en az bir doz aşısı tamamlanan 18 yaş üstü gençlerimiz, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yarın saat 17.00'deki antrenmanda takımımızın misafiri olacak." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, ilerleyen günlerde en az bir veya 2 doz aşısı tamamlanmış taraftarların Florya'da gerçekleştirilecek antrenmanlarda ağırlanmaya devam edileceği belirtildi.
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