Son dakika spor haberi: Mario Rui'nin menajeri Galatasaray'ın transfer teklifini resmen açıkladı!
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Mario Rui hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun menajeri, sarı kırmızılıların teklif yaptığını duyurdu. Rui'nin Napoli'de devam edeceğini ifade eden Mario Giuffredi, "Galatasaray kiralama teklifi yaptı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda düşündüğü Napolili futbolcu Mario Rui için, yıldız ismin menajeri Mario Giuffredi açıklamalarda bulundu.
Rui'nin gelecek sezon Napoli'de devam edeceğini ifade eden menajer, Galatasaray'ın kendinlerine yaptığı teklifi de duyurdu.
"KİRALAMA TEKLİFİ YAPTILAR"
Mario Rui'nin menajeri, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bana kalırsa, Napoli'de harika sezonlar geçirdiğini düşünüyorum, bu yıl olmasa da. Geçtiğimiz sezon zor zamanlar geçirdi. Gattuso ile ilişkisi çok iyi değildi. Mario Rui'nin ayrılığına önümüzdeki sezon onay verebilirim. Umuyorum bu sezonu iyi geçirecek ve transfer piyasası daha iyi olacak. Galatasaray meselesine gelince, kiralama teklifi yaptılar ama kendisi Napoli'den ayrılmayacak." dedi.
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