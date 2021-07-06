06 Temmuz 2021, Salı

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Galatasaray'a Omar Elabdellaoui müjdesi! Fatih Terim takımla çalıştırdı

Cimbom'a Omar müjdesi! Fatih Terim takımla çalıştırdı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 Giriş Tarihi: 06.07.2021

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Omar Elabdellaoui müjdesi geldi. Teknik direktör Fatih Terim, bireysel çalışmalara başlayan Norveçli sağ beki takımla çalıştırdı. Deneyimli teknik adam ve Omar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yılbaşı kutlamaları sırasında elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui'den müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılılar Norveçli yıldızın bireysel çalışmalara başladığını ve kısmi olarak takımla da çalışacağını açıklamıştı.

Teknik direktör Fatih Terim, Norveçli sağ beki yapılan antrenmanda takımla çalıştırdı. Terim ve Omar, antrenman sırasında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in o sözleri:

Omar, talihsiz bir kaza geçirdi. Aramıza almak istedim. Ona da moral olsun diye. O günden beri inanılmaz çalışma ve geri dönme hırsıyla çok büyük aşama kaydetti. Muhakkak ki daha kat edecek yolumuz var.

Temmuz, Ağustos, Eylül yolumuz var ama ilk günkü gibi Galatasaray forması altında görmek hepimizin en büyük dileği. İnanılmaz çalışma temposu ve azmi var. Yarın oynamayacak belki ama inanıyorum ki, sezon içinde bize katılacak, formasını giyecek.

OMAR: HERKES YANIMDAYDI

Fatih hocam hep yanımdaydı. Bütün camia, bütün herkes, arkadaşlarım yanımdaydı. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Hocam da benim buraya dönmemi uygun gördü. Çok büyük moral. Umarım aynı şekilde hırsla çalışarak en kısa zamanda formama kavuşma imkanı bulurum.

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