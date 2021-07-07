Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, son haftalardaki performansıyla takımını sırtlayan isimler arasında yer almıştı. Portekizli yıldızla devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir Benfica ile görüşmelerine devam ediyordu. Cimbom, Portekiz temsilcisiyle yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe kaydettiği ve büyük oranla ikna ettiği bilgisi verildi. 22 yaşındaki yıldız oyuncunun, Joao Mario'nun Benfica'ya imza attığı anda bırakacağı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)