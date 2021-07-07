07 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'a Alfa Semedo önerisi! Scout ekibi raporunu sundu

Cimbom'a orta saha önerisi! Scout ekibi raporunu sundu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes için temaslarını sürdürüyor. Portekiz temsilcisi, sarı-kırmızılı takıma geçtiğimiz sezon Reading'te kiralık olarak forma giyen Alfa Semedo'yu önerdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Gedson nedeniyle yakın ilişkiler kurulan Benfica'nın, Galatasaray'a Alfa Semedo'yu önerdiği ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; Reading'te kiralık forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun, performansını incelendi. Scout ekibi; stoper, ön libero ve orta sahanın ortasında oynayabilen Alfa'nın Galatasaray'a faydalı olabileceğini belirtti. Benfica'nın isteyeceği rakama göre yol alınacak.

Mutlu son yakın! Gedson koptu geliyor haberin devamı

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