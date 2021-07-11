11 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Ludwig Augustinsson, Nicolae Stanciu, Dennis Man... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon ligi 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını ve sezon hazırlıklarını Fatih Terim yönetiminde sürdürüyor. Başkan Burak Elmas ve kurmayları Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket ediyor. Listeye son olarak, Ludwig Augustinsson, Ramadan Sobhi, Dennis Man eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Ludwig Augustinsson, Nicolae Stanciu, Dennis Man... | GS haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Ludwig Augustinsson, Nicolae Stanciu, Dennis Man... | GS haberleri

İSMAİL ÇOKÇALIŞ

Galatasaray, Bursaspor forması giyen genç sağ bek İsmail Çokçalış'ı gündemine aldı. Genç futbolcu ile Fatih Terim bir görüşme yaptı. Terim, 21 yaşındaki oyuncuya kendisinden uzun vadede faydalanmak istediğini belirtti. Bursaspor ile temaslar devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Ludwig Augustinsson, Nicolae Stanciu, Dennis Man... | GS haberleri

ALASSANE NDAO

Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanmayan Galatasaray, Feghouli'nin yüksek maliyetinden de çıkmak istiyor. Sarı kırmızılı ekip kanata takviye yapmak istiyor. Sabah gazetesinin haberine göre, Fatih Karagümrük forması giyen Alassane Ndao Galatasaray'ın radarına girdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Ludwig Augustinsson, Nicolae Stanciu, Dennis Man... | GS haberleri

KALIFA COULIBALY

Falcao ve Diagne ile yolları ayırmak isteyen Galatasaray, Mostafa Mohamed ile partner olabilecek bir forvet arıyor. Uzun boyu ile dikkat çeken Nantes futbolcusu Kalifa Coulibaly listeye giriş yaptı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Ludwig Augustinsson, Nicolae Stanciu, Dennis Man... | GS haberleri

DENNIS MAN

Galatasaray Rumen yıldız Dennis Man için devreye girdi. Orta alanda ve sağ kanatta görev yapabilen Rumen yıldızla İtalyan ekibi Milan ve son Fransa şampiyonu Lille'in de ilgilendiği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Ludwig Augustinsson, Nicolae Stanciu, Dennis Man... | GS haberleri

LUDWIG AUGUSTINSSON

Alman ekibi Werder Bremen'de forma giyen Ludwig Augustinsson'a ilgisini sürdürüyor. Galatasaraylı kurmayların İsveçli oyuncunun transferi için önümüzdeki hafta kritik bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Ludwig Augustinsson, Nicolae Stanciu, Dennis Man... | GS haberleri

NIKOLAE STANCIU

10 numara pozisyonuna kaliteli bir ismi transfer etmek isteyen Galatasaray, 28 yaşındaki başarılı orta saha için İskoç şampiyonu Rangers ile yarışıyor. Slavia Prag ile pazarlıklar sürüyor.

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