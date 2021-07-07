07 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzonspor düğmeye bastı! Ezgjan Alioski kapışması

Sol bek arayan 3 dev kulüp, serbest durumdaki Makedon futbolcu Ezgjan Alioski için girişimleri hızlandırdı. Galatasaray ve Trabzonspor resmi teklifi yaptı. Fenerbahçe de kısa süre içinde Alioski için resmen devreye girecek. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzonspor düğmeye bastı! Ezgjan Alioski kapışması
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

İsmi bir süredir Türk kulüpleri ile anılan Ezgjan Alioski, Leeds United ile sözleşmesini uzatmadı ve resmen serbest kaldı. Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor bu gelişme üzerine Makedon futbolcu konusunda girişimlere hemen hız verdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzonspor düğmeye bastı! Ezgjan Alioski kapışması

BEKLENTİSİ 2.5 MİLYON EURO

Takvim'de yer alan habere göre, Rusya'dan da talipleri olan Alioski'nin maaş beklentisi 2.5 milyon Euro. G.Saray'ın 29 yaşındaki futbolcuya 1.5 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzonspor düğmeye bastı! Ezgjan Alioski kapışması

FENER TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Trabzon'un ise 1.2 milyon Euro maaş ve 300 bin Euro bonus önerdiği belirlendi. Fenerbahçe ise resmi teklifini önümüzdeki günlerde tecrübeli yıldızın menajerine iletecek.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzonspor düğmeye bastı! Ezgjan Alioski kapışması

10 GÜNE KARARINI VERECEK

Alioski'nin geleceğiyle ilgili kararını 10 gün içinde vermesi bekleniyor. 2017'de İsviçre ekibi Lugano'dan Leeds'e transfer olan Makedon yıldız 4 sezonda 171 maçta forma giydi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzonspor düğmeye bastı! Ezgjan Alioski kapışması

ÇOK YÖNLÜ VE ÇOK İSTİKRARLI

Alioski son 4 yılda İngiltere'de 171 maça çıkarken sol bek, sol ön ve 8 numara pozisyonunda oynadı.

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