Son dakika transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzonspor düğmeye bastı! Ezgjan Alioski kapışması

BEKLENTİSİ 2.5 MİLYON EURO

Takvim'de yer alan habere göre, Rusya'dan da talipleri olan Alioski'nin maaş beklentisi 2.5 milyon Euro. G.Saray'ın 29 yaşındaki futbolcuya 1.5 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği öğrenildi.