Son dakika transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzonspor düğmeye bastı! Ezgjan Alioski kapışması
Sol bek arayan 3 dev kulüp, serbest durumdaki Makedon futbolcu Ezgjan Alioski için girişimleri hızlandırdı. Galatasaray ve Trabzonspor resmi teklifi yaptı. Fenerbahçe de kısa süre içinde Alioski için resmen devreye girecek. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)
İsmi bir süredir Türk kulüpleri ile anılan Ezgjan Alioski, Leeds United ile sözleşmesini uzatmadı ve resmen serbest kaldı. Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor bu gelişme üzerine Makedon futbolcu konusunda girişimlere hemen hız verdi.
FENER TEKLİF HAZIRLIĞINDA
Trabzon'un ise 1.2 milyon Euro maaş ve 300 bin Euro bonus önerdiği belirlendi. Fenerbahçe ise resmi teklifini önümüzdeki günlerde tecrübeli yıldızın menajerine iletecek.
ÇOK YÖNLÜ VE ÇOK İSTİKRARLI
Alioski son 4 yılda İngiltere'de 171 maça çıkarken sol bek, sol ön ve 8 numara pozisyonunda oynadı.
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