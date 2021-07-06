Sağ bekte Şener ve Linnes'in sözleşmesini uzatmayan Galatasaray'da elde bir tek Yedlin kaldı. Sarı-kırmızılılarda Omar bireysel çalışmalara başlarken, takıma ne zaman döneceği ise merak konusu. Bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Cimbom'un Bursaspor'da forma giyen İsmail Çokçalış için teknik direktör Fatih Terim'in raporu bekleniyor. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

G.Saray'ın yerli sağ bek adayları arasında yer alan Bursaspor'dan İsmail Çokçalış için son sözü Fatih Terim söyleyecek. Fotomaç'ın haberine göre; Nisan ayında ön çapraz bağları kopan ve Galatasaray'ın kulüp doktoru Yener İnce'nin ameliyat ettiği İsmail'in eylül ayında sahalara dönmesi bekleniyor. İnce'den 21 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili rapor isteyen Terim, rapora göre karar verecek. Eğer olumlu olursa görüşmeler başlayacak.

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