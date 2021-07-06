06 Temmuz 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
İsmail Çokçalış transferinde son kararı Fatih Terim verecek!
Sağ bekte Şener ve Linnes'in sözleşmesini uzatmayan Galatasaray'da elde bir tek Yedlin kaldı. Sarı-kırmızılılarda Omar bireysel çalışmalara başlarken, takıma ne zaman döneceği ise merak konusu. Bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Cimbom'un Bursaspor'da forma giyen İsmail Çokçalış için teknik direktör Fatih Terim'in raporu bekleniyor. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
G.Saray'ın yerli sağ bek adayları arasında yer alan Bursaspor'dan İsmail Çokçalış için son sözü Fatih Terim söyleyecek. Fotomaç'ın haberine göre; Nisan ayında ön çapraz bağları kopan ve Galatasaray'ın kulüp doktoru Yener İnce'nin ameliyat ettiği İsmail'in eylül ayında sahalara dönmesi bekleniyor. İnce'den 21 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili rapor isteyen Terim, rapora göre karar verecek. Eğer olumlu olursa görüşmeler başlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası